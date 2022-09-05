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    Erzincan'da balkondan düşen 2,5 yaşındaki çocuk kurtarılamadı

    Aslanlı Mahallesi'ndeki binanın 3. katından sokağa düşen 2,5 yaşındaki çocuk hastaneye kaldırıldı. Minik çocuk, müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.
    • 05.09.2022 - 09:33
    • Güncelleme : 05.09.2022 - 10:04
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    Erzincan'da balkondan düşen 2,5 yaşındaki çocuk kurtarılamadı

    Erzincan'ın Aslanlı Mahallesi'nde dehşet yaşandı.

    Bir apartmanın 3'üncü katındaki balkonda, 2,5 yaşındaki Ö.A.G. isimli çocuk oynamaya başladı.

    Balkondan sokağa düştü

    Bu sırada dengesini kaybederek aşağı düşen çocuk ağır yaralandı.

    Yaralı çocuk, yakınları tarafından hastaneye kaldırıldı.

    Küçük çocuk kurtarılamadı

    Burada yapılan ilk müdahale sonrası ambulansla Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edilen Ö.A.G, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

    Erzincan da balkondan düşen 2,5 yaşındaki çocuk kurtarılamadı #1


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