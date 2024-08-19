Erzincan’da başıboş köpekler yaşlı kadına saldırdı Erzincan'da evinin bahçesinde oturan yaşlı kadın başıboş köpeklerin saldırısına uğrayarak hastanelik oldu.

İHA

Erzincan merkeze bağlı Bahçeliköy köyünde 64 yaşındaki Ayşe K., evinin önünde otururken bir anda bahçeye giren 3 başıboş köpeğin saldırısına uğradı.

Köpeklerin yerde sürüklediği kadının imdat çığlıklarına çevredeki bir vatandaş yetişti.

Vatandaşın kürekle köpeklere müdahale etmesi üzerine saldırgan köpekler uzaklaştı.

Yaralanan ve şoka giren kadın Erzincan Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kadının kopmak üzere olan parmaklarına dikiş atıldı.

"KORKUDAN YÜRÜYEMEZ OLDUK"

Şehir merkezindeki cadde ve sokaklarda da sürüler halinde gezen köpeklerden şikayet eden vatandaşlar, "Sokak köpeklerinden dolayı mahalle ve sokaklarda korkudan yürüyemez olduk. Bu duruma karşı biran önce tedbir alınmasını istiyoruz" şeklinde konuştu.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)