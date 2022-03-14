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- Erzincan'da çatı katında çıkan yangın 3 saatte söndürüldü
Erzincan'da çatı katında çıkan yangın 3 saatte söndürüldü
- İHA
- 14.03.2022 - 04:22
Erzincan'ın Refahiye ilçesinin Binali Yıldırım Mahallesi'nde bulunan 3 katlı binanın çatı katında yangın çıktı.
Gece saatlerinde başlayan yangının fark edilmesi üzerine durum itfaiyeye haber verildi.
EKİPLER YANGINA MÜDAHALE ETTİ
Kısa sürede yangın büyüyünce binanın çatı katını alevler sardı. Olay yerine gelen itfaiye, polis ve 112 Acil Servis ekipleri çevredeki vatandaşları bölgeden uzaklaştırarak yangına müdahale etti.
YANGIN SÖNDÜRÜLDÜ
Binanın yüksek olması nedeniyle yangına müdahalede zaman zaman zorlanan ekipler, bölgede bulunan vinçlerden de destek aldı. Yaklaşık 3 saat süren ve güçlükle söndürülen yangın sonucu binada hasar meydana geldi.
YANGINDA CAN KAYBI YOK
Refahiye Belediye Başkanı Çakmak Paçacı, alınan tedbirlerle can kaybı olmadığı ifade ederek binada hasar oluştuğunu kaydetti.
Paçacı, yangının söndürülmesinde itfaiyeye destek veren vatandaşlara, belediye personeline, ekiplere teşekkür etti.