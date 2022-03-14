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Erzincan'da çatı katında çıkan yangın 3 saatte söndürüldü

Erzincan'da çatı katında çıkan yangın 3 saatte söndürüldü

Erzincan’ın Refahiye ilçesinde bir binanın çatı katında çıkan yangın korkuya neden oldu. Yangın 3 saatte söndürüldü.