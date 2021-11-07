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    Erzincan'da dereye düşen araçtaki çifti AFAD kurtardı

    Erzincan'da köprüden dereye devrilen hafif ticari araçta 2 kişi yaralanırken, yaralı çifti AFAD ekipleri kurtardı.
    • AA
    • 07.11.2021 - 04:23
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    Erzincan'da dereye düşen araçtaki çifti AFAD kurtardı

    Süleyman D'nin kullandığı 67 AAE 303 plakalı hafif ticari araç, Erzincan-Tatlısu köy yolunda köprüden dereye yuvarlandı.

    Çevredekiler, araçta sıkışan yaralıları çıkaramayınca durumu jandarma, İl Affet Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ve sağlık ekiplerine bildirdi.

    YARALI ÇİFT, YARIM SAATLİK ÇABAYLA KURTARILDI

    Bölgeye gelen ekipleri araçta sıkışan sürücü ile yanındaki eşi Gülnaz D'yi yaklaşık yarım saatlik bir çalışmanın ardından kurtardı.

    Yaralılar ambulansla Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesi kaldırdı.

    Yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.

    Erzincan da dereye düşen araçtaki çifti AFAD kurtardı #1

    Erzincan da dereye düşen araçtaki çifti AFAD kurtardı #2

    Erzincan da dereye düşen araçtaki çifti AFAD kurtardı #3

    Erzincan da dereye düşen araçtaki çifti AFAD kurtardı #4

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