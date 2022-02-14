Erzincan’da fotokapanla, ur kekliği görüntülendi

Yaban hayvanlarının türü ve popülasyonun tespiti amacıyla kurulan fotokapanlarla ayı, tilki, kurt, yaban domuzu, dağ keçisi ve nesli tükenmekte olan ur kekliği görüntülendi.

Erzincan’da avlak bölgelerde kurulan fotokapanlar ile yaban hayata dair yeni görüntüler elde edildi.

Son zamanlarda, görüntülenen hayvan sayısının arttığı tespit edildi.

Fotokapanlar sayesinde Erzincan’da varlığı şüpheli durumda olan ur kekliğine rastlandı.

UR KEKLİĞİNİN VARLIĞI KANITLANDI

2 bin 500 rakım üzerinde yaşayan ve nesli tükenme tehlikesi ile karşı karşıya olan ur kekliğinin fotokapan sayesinde Erzincan’daki varlığı kanıtlandı.

Fotokapan görüntülerinde, ur kekliğinin yanı sıra yaban keçisi, boz ayı, yaban domuzu, yabani tavşan, kınalı keklik, tilki, kurt gibi yaban hayvanlarına da rastlandı.

KAÇAK AVCILIĞI ÖNÜNE GEÇİLMESİ HEDEFLENİYOR

Ulusal Biyolojik Çeşitlilik Envanteri ve İzleme Projesi kapsamında belirli noktalara kurulan fotokapanlarla hem yaban hayatı izleniyor hem de kaçak avcılığın önüne geçilmesi hedefleniyor.

Özellikle av ve yaban hayvanlarının daha fazla çeşitlilik gösterdiği alanlarla bulunan fotokapanlar, belirli aralıklarla kontrol edilip çekmiş olduğu fotoğraf ve videolar tür izleme çalışmalarında kullanılıyor.