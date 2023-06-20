Erzincan'da geçim kaynağı olan inekleri telef oldu Erzincan'da yaşayan İmam Korkmaz'ın ahırında çıkan yangın sonucunda 5 hayvan telef oldu. Ahır kullanılamaz hale gelirken, Korkmaz'ın tek geçim kaynağının da telef olan hayvanlar olduğu öğrenildi.

Erzincan’ın Üzümlü ilçesine bağlı Altınbaşak beldesi Süleymanlı Mahallesi'nde yaşayan 63 yaşındaki İmam Korkmaz'a ait ahırda, henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı.

5 büyükbaş hayvanın bulunduğu ahırı çevreleyen yangını uzun süren uğraşlar sonucu söndüren itfaiye ekipleri, havanları kurtaramadı.

Telef olan hayvanların içeriden çıkarılması için kullanılamaz hale gelen ahır tamamen yıkıldı.

"Hayvanlarımız için mücadele ettik ama kurtaramadık"

Çıkan yangın ile ilgili tahkikat devam ederken hayvan sahibi İmam Korkmaz’ın oğlu Gürsel Korkmaz, beldelerinde bulunan itfaiyenin müdahaleye gelmediğini iddia ederek açıklamada bulundu.

Korkmaz konuşmasında, “Saat gece 2 sularıydı. Eşim beni kaldırdı, ahırın yandığını söyledi. Ben o telaşla kalktım indim aşağı bir baktım ki ahır yanıyor. Müdahale etmeye çalıştık hayvanlarımızı kurtarmak için ama kurtaramadık. Hepsi telef oldu.

Babam ondan dolayı çok mağdur durumda. Tek geçim kaynağı oydu. Devletimizden yardım bekliyoruz. 112’yi aradık. 400 metre yakımızda bulunan itfaiye gelmedi. Üzümlü ve Erzincan’dan geldi. Normalde beldemizdeki itfaiye gelseydi hayvanlarımızı kurtarmış olurduk.” dedi.