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Erzincan’da gençlerin kavgası
İki grup arasında başlayan sözlü tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü.
- 05.12.2022 - 11:30
- Güncelleme : 05.12.2022 - 11:37
Erzincan'da gençler kavgaya tutuştu.
16-18 yaş grubu gençler arasında yumruklu kavga yaşandı.
Merkez Alparslan Türkeş İş Merkezi önünde, iki genç grup arasında yumruk ve tokatlı kavga meydana geldi.
Kavgaya tutuştular
İHA'nın haberine göre, iki grup arasında akran zorbalığı yüzünden başlayan sözlü tartışma kısa süre sonra kavgaya dönüştü.
Birbirlerine yumruk sallayıp tokat atan gençleri, çevredeki vatandaşlar müdahale ederek ayırdı. Gençler, polis gelmeden dağılarak ayrı ayrı istikametlere doğru gitti.
Erzincan’da gençlerin kavgası ViDEO