Erzincan'da hafif ticari araç park halindeki tıra çarptı: 3 ölü

Erzincan'da feci kaza...
Refahiye-Erzincan kara yolu üzerinde seyreden hafif ticari aracın sürücüsü Ramazan Ceylan, Kova köyü mekiinde direksiyon hakimiyetini kaybetti.
Kontrolden çıkan araç, yol kenarında duran Yusuf Topçul idaresindeki dorse plakalı TIR’a arkadan çarptı.
SÜRÜCÜ OLAY YERİNE HAYATINI KAYBETTİ
Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine polis, sağlık, AFAD ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Saklık ekiplerinin kontrolünde hafif ticari aracın sürücüsü Ramazan Ceylan ile yanındaki Semiha Ceylan'ın hayatını kaybettiği belirlendi.
3 ÖLÜ, 2 YARALI
Yaralı Ahmet Enes Ceylan, Melike Ceylan ve Huri Elif Ceylan ise ambulanslarla Refahiye Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Melike Ceylan da tüm müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Tedavi altındaki 2 yaralının da hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.
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