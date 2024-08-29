Erzincan'da hasta oğlu ve torunları için ter döküyor 3 çocuk annesi Can Paşa Polat, lupus hastalığının yanı sıra tansiyon ve vertigo problemleri de bulunan oğlu Taner Polat ile 3 torununa bakabilmek için günde bin tandır ekmeği üretiyor.

DHA

Merkeze bağlı Yoğurtlu beldesi Barış Mahallesi’nde yaşayan 70 yaşındaki Can Paşa Polat, yaklaşık 10 yıl önce oğlu Taner'in rahatsızlığıyla büyük üzüntü yaşadı.

Polat Ailesi, bağışıklık sisteminin vücuttaki hücrelere saldırmasına neden olan 'lupus' hastalığı teşhisi konulan Taner'i tedavi ettirmek için imkanlarını seferber etti.

Eklemlerde ağrı, yorgunluk, deri döküntüleri ve böbrek problemi yaşayan oğullarını Trabzon ve Erzurum'da 7 yıl süreyle tedavisini yaptırmak için uğraşan Paşa, 3 torununun bakımını da üslendi.

70 YAŞINDA 03.00'TE İŞE GİDİYOR

Bir taraftan tedavisi için uğraştıkları oğullarının emekli olabilmesi için çiftçi Bağ-Kur’unda eksik günlerini tamamlamak isteyen Can Paşa Polat, ilerleyen yaşına rağmen ekmek fırınındaki işini bırakmadı.

Akşam saatlerinde eşi, oğlu ve torunlarının yemeğini hazırlayan Can Paşa Polat, otobüsle geldiği iş yerinde saat 03.00'te işbaşı yapıyor.

"OĞLUM HASTA OLDUKTAN SONRA EŞİ GİTTİ"

Tandır başında günde bin ekmek üreten Can Paşa Polat, şunları söyledi:

Çocuğum hasta olduğu için çalışıyorum. Önceliğim onun Bağ-Kur primlerini tamamlayarak emekli olmasını sağlamak. Hastalık teşhisi konulduktan sonra 3 yıl Trabzon'da tedavi gördü. 4 yılı aşkın zamandır da Erzurum'da tedavisi devam ediyor. Özel sektörde çalışan oğlumun eşi hastalıktan sonra çocuklarını da bırakarak gitti. Oğlumun ve onun çocuklarının her türlü ihtiyacını karşılıyorum. Akşamları yemeklerini yapıp dolaba koyuyorum.



Yaklaşık 2-3 saatlik uykunun ardından saat 03.00 civarında çalışmaya başlıyorum. Emekli olabilmesi için 3 bin güne daha ihtiyacı var. Onun emekli olabilmesi için çalışıyorum. Elim tuttuğu sürece oğluma yardımcı olmak için çalışacağım. İnşallah oğlum emekli olursa ben de kurtulacağım. Gözüm açık gitmeyecek.

Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)