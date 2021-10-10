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    Erzincan’da hatalı sollama kaza getirdi: 7 yaralı

    İki otomobilin çarpışması sonuç meydana gelen trafik kazasında 7 kişi yaralandı.
    • İHA
    • 10.10.2021 - 16:59
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    Erzincan’da hatalı sollama kaza getirdi: 7 yaralı

    Erzincan - Çağlayan kara yolu üzerinde iki araç sollama yaparken çarpıştı.

    Yolun kenarındaki tümseğe çarparak durabilen otomobillerdeki toplam 7 kişi yaralandı.

    Yaralılara olay yerinde sağlık ekipleri tarafından ilk müdahale yapıldı.

    SORUŞTURMA BAŞLATILDI

    Yaralılar ambulanslarla Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılırken kazayla ilgili tahkikat başlatıldı.

    Erzincan’da hatalı sollama kaza getirdi: 7 yaralı #1

    Erzincan’da hatalı sollama kaza getirdi: 7 yaralı #2

    Erzincan’da hatalı sollama kaza getirdi: 7 yaralı #3

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