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- Erzincan’da hatalı sollama kaza getirdi: 7 yaralı
Erzincan’da hatalı sollama kaza getirdi: 7 yaralı
İki otomobilin çarpışması sonuç meydana gelen trafik kazasında 7 kişi yaralandı.
- İHA
- 10.10.2021 - 16:59
Erzincan - Çağlayan kara yolu üzerinde iki araç sollama yaparken çarpıştı.
Yolun kenarındaki tümseğe çarparak durabilen otomobillerdeki toplam 7 kişi yaralandı.
Yaralılara olay yerinde sağlık ekipleri tarafından ilk müdahale yapıldı.
SORUŞTURMA BAŞLATILDI
Yaralılar ambulanslarla Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılırken kazayla ilgili tahkikat başlatıldı.