İHA

Erzincan’da akşam saatlerinde polis ekipleri tarafından, alınan tedbirler kapsamında güven ve huzur uygulaması belirli periyotlarda gerçekleştiriliyor.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından genel asayiş ve kamu düzeninin sağlanması maksadıyla gerçekleştirilen uygulama çerçevesinde şahısların GBT sorgusu yapıldı. Araç, park ve bahçe, iş yerleri denetlendi.

BAYRAM TEDBİRLERİ AÇIKLANDI

Erzincan Valiliği, Ramazan Bayramı dolayısıyla kent genelinde alınan bayram tedbirlerini kamuoyu ile paylaştı.

Valilik sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Ramazan Bayramı'nda 176 ekipten oluşan 1465 personelin görev yapacağı bildirildi. Açıklamada, 297 sağlık çalışanının görev yapacağı, 24 ambulans ile kesintisiz sağlık hizmetinin sunulacağı ifade edildi.

Açıklamada, itfaiye ekiplerinin yangın ve benzeri durumlara hazırlıklı olduğu kaydedildi. Ayrıca, Tarım ve Orman İl Müdürlüğü ekiplerinin gıda denetimlerine, Ticaret İl Müdürlüğü ekiplerinin de fahiş fiyat, tarife, fiyat listelerine yönelik denetimlerine devam edeceği belirtildi.