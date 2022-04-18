Erzincan'da icra yolu ile çocuklarını alan anne, gazetecilere tepki gösterdi

12 yaşındaki çocuğunu icra yolu ile almaya gelen Derya Ö., çıkan gerginlikte gazetecilere tepki gösterdi.

Adana’dan Erzincan’a gelerek boşandığı eşinden 12 yaşındaki oğlunu almak isteyen Derya Ö., 18 yaşında yeni giren oğlunun tepkisi ile karşılaşınca gerginlik yaşandı.

Olay öğle saatlerinde, Ergenekon Mahallesi 138 Sokak’ta meydana geldi.

Erkan K. ile 5 yıl önce boşanan ve mahkeme tarafından çocukların velayetini alan alan biri 12 diğeri 18 yaşında iki erkek çocuk annesi Derya Ö., icra ve polis memurları nezaretinde 12 yaşındaki çocuğunu almak istedi.

İkna çabaları sonuç verdi

İHA’nın haberine göre; Erkan K.’nin İliç’te çalıştığı için evde olmadığı saatlerde yaşanan olayda, 12 yaşındaki Recep’in ikna edilmesi yaklaşık 5 saat sürdü.

Çocuk, ikna çabaları sonrasında annesiyle birlikte gitmeyi kabul etti.

Gazetecilere tepki gösterdi

Derya Ö., yaşanan gerginlik sırasında olayı görüntüleyen gazetecilere tepki gösterdi.

Kadın, polis ekipleri ve beraberinde Adana’dan gelen akrabaları tarafından sakinleştirildi.