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    Erzincan’da iki minibüs çarpıştı: 7 yaralı

    İki minibüsün çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 7 kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırılırken, kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.
    • 20.06.2022 - 09:10
    • Güncelleme : 20.06.2022 - 10:06
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    Erzincan’da iki minibüs çarpıştı: 7 yaralı

    Erzincan’da Furkan Gürsu idaresindeki 24 S 0115 plakalı minibüs ile Oğuz Sıtkı Akpınar yönetimindeki 34 HJ 800 plakalı minibüs, Halitpaşa Mahallesi Faruk Sungur Caddesi üzerinde çarpıştı.

    Kazada 2 sürücü ve 5 yolcu yaralandı.

    Yaralılar tedavi altında

    Yaralılar, ambulanslarla Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.

    Erzincan Emniyet Müdürü Kenan Kurt, kaza mahalline giderek trafik ekiplerinden bilgi aldı.

    Soruşturma başlatıldı

    İHA’nın haberine göre kaza ile ilgili tahkikat başlatıldı.

    Erzincan’da iki minibüs çarpıştı VİDEO

    Erzincan’da iki minibüs çarpıştı: 7 yaralı #1

    Erzincan’da iki minibüs çarpıştı: 7 yaralı #2


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