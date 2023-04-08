Erzincan'da kaçak avcıyı boynuz ele verdi: 250 bin lira tazminat Avladığı yaban keçisinin boynuzuyla fotokapan tarafından görüntülenerek tespit edilen avcıya 5 bin 211 TL idari para cezası ve 250 bin TL tazminat uygulandı.

DHA

Tarım ve Orman Bakanlığı, Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü Erzincan Şubesi ekipleri, kentte kaçak avcılığın önüne geçmek için mücadele ediyor.

Kurulan fotokapanlarla bunun önüne bir nebze de olsa geçilirken, binlerce liralık cezayı göze alanlar da çıkmıyor değil…

Elinde boynuzla fotokapana yakalandı

Onlardan biri daha yaban hayatın izlenmesi ve kaçak avlanma ile mücadele kapsamında kurulan fotokapana elinde boynuzla yakalandı.

Ekipler, fotokapan görüntüsünden yola çıkarak, avcının kimliğini belirledi.

5 bin TL idari para cezası, 250 bin TL de tazminat

Şahsın, nesli tükenme tehlikesi altında bulunan yaban keçisini avladığı öğrenildi.

Avcıya, kaçak yaban keçisi avı nedeniyle 5 bin 211 TL idari para cezası ve 250 bin TL tazminat uygulandı.