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    Erzincan’da kaçak cep telefonları ele geçirildi

    Erzincan-Erzurum karayolunda bulunan polis kontrol noktasında durdurulan aracın içinde, 11 adet gümrük kaçağı cep telefonu ele geçirildi.
    • 13.12.2022 - 21:59
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    Erzincan’da kaçak cep telefonları ele geçirildi

    Erzincan Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce Erzincan - Erzurum üzerinde bulunan polis yol kontrol noktasında kontrol yapıldı.

    Yapılan yol kontrolleri ve risk analizinde, bir araç durdurularak sürücülüğünü F.T. isimli kişinin yaptığı, araç içerisinde U.İ. ve A.A. isimli kişilerin olduğu tespit edildi.

    11 adet gümrük kaçağı cep telefonu ele geçirildi

    Ekipler tarafından, araçta ve şahıslar üzerinde yapılan kontrollerde F.T. isimli şahsın kendisine ait olduğunu, faturasının olmadığını beyan ettiği toplam 11 adet gümrük kaçağı cep telefonu ele geçirilerek Cumhuriyet Savcısının talimatına istinaden muhafaza altına alındı.

    İHA'nın haberine göre; konuya ilişkin F.T. isimli şahsa 5607 SKM suçu çerçevesinde işlem yapılarak şüpheli ifadesi alındıktan sonra serbest bırakılırken, U.İ. ve A.A. isimli kişilerden ise bilgi sahibi olarak ifadeleri alındı.

    Erzincan’da kaçak cep telefonları ele geçirildi #1


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