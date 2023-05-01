Erzincan'da kaçak göçmen operasyonu! 8 göçmen yakalandı Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ile İstihbarat Şube Müdürlüğünce bir araç içerisinde 8 kaçak göçmen yakalanırken, araç sürücüsü tutuklandı.

İHA

Yurt genelinde yürütülen çalışmalar kapsamında ülke içerisinde huzur ve güvenliği bozacak şahıslara yönelik operasyonlar hız kesmeden devam ediyor.

Yapılan çalışmalarla her geçen gün yeni bir operasyona imza atılırken bir yeni operasyonun adresi Erzincan oldu.

Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ile İstihbarat Şube Müdürlüğünce yapılan ortak çalışmada bir araç içerisinde kimliksiz yabancı şahıslar ihbarı harekete geçirdi.

8 şüpheli yakalandı

Bu bilgi üzerine polis ekiplerince araç, Ketenciler olarak adlandırılan mevkiinde alındı.

Araç içerisinde yapılan kontrollerde yurda kaçak yollardan girdiği tespit edilen 8 Afganistan uyruklu şahıs muhafaza altına alınarak araç sürücüsü G.İ., gözaltına alındı.

1 kişi tutuklandı

Sürücü G.İ., 25.04.2023 tarihinde sevk edildiği mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.