Erzincan’da kadın hırsızı, alarm durdurdu 3 çocuk ile beraber demir kapıyı kırarak hırsızlık için eve giren yabancı uyruklu kadının rahat tavırları ‘pes’ dedirtti. Evin bahçesindeki salıncakta çocukları sallayıp ağaçlardan meyve toplayan kadın, evin içerisine gireceği anda alarmın çalmasıyla çocukları da alarak kaçtı. Bu anlar evin güvenlik kamerasına anbean yansıdı.

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İHA

Kurban Bayramı’nı fırsat bilen aile, tatile çıktı, Erzincan merkezdeki villaları boş kaldı.

Bunu fark eden yabancı uyruklu bir kadın hırsız da, 3 çocukla birlikte o villaya gitti.

Demir kapıyı kıran kadın, içeri girdi.

Salıncakta çocukları salladı

Evin bahçesinde önce etrafı kolaçan eden kadın daha sonra rahat tavırlarıyla adeta “pes” dedirtti.

Bahçedeki salıncağı gören çocuklar, hemen yanına koştu ve sallanmaya başladı.

Kadın da çocukları sallayıp, ağaçlardan meyve topladı.

Tam eve giriyordu, alarm çaldı

Evde kimsenin olmadığını fark eden kadın ve çocuklar, bahçede bir süre gönüllerince eğlendi.

Daha sonra hırsızlık yapmak için eve girmeye hazırlanan kadını, alarm durdurdu.

"Polis geliyor" sesi

Tüm bu yaşananları cep telefonundan izleyen ev sahibi, kurdurduğu bağlantı sayesinde megafondan ‘polis geliyor’ şeklinde bir ses gönderdi.

Paniğe kapılan kadın, yanındaki çocukları alıp hızlıca kaçtı.

Öte yandan alarm sistemi sayesinde herhangi bir değerli eşyanın çalınmadığı öğrenildi.