İHA

Kurban Bayramı’nı fırsat bilen aile, tatile çıktı, merkezdeki villaları boş kaldı.

Bunu fark eden yabancı uyruklu bir da, 3 çocukla birlikte o villaya gitti.

Demir kapıyı kıran kadın, içeri girdi.

Salıncakta çocukları salladı

Evin bahçesinde önce etrafı kolaçan eden kadın daha sonra rahat tavırlarıyla adeta “pes” dedirtti.

Bahçedeki salıncağı gören çocuklar, hemen yanına koştu ve sallanmaya başladı.

Kadın da çocukları sallayıp, ağaçlardan meyve topladı.

Erzincan’da kadın hırsızın rahatlığı ‘pes’ dedirtti

Tam eve giriyordu, alarm çaldı

Evde kimsenin olmadığını fark eden kadın ve çocuklar, bahçede bir süre gönüllerince eğlendi.

Daha sonra hırsızlık yapmak için eve girmeye hazırlanan kadını, alarm durdurdu.

"Polis geliyor" sesi

Tüm bu yaşananları cep telefonundan izleyen ev sahibi, kurdurduğu bağlantı sayesinde megafondan ‘polis geliyor’ şeklinde bir ses gönderdi.

Paniğe kapılan kadın, yanındaki çocukları alıp hızlıca kaçtı.

Öte yandan alarm sistemi sayesinde herhangi bir değerli eşyanın çalınmadığı öğrenildi.