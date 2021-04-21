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- Erzincan'da karantinadaki polis ölü bulundu
Erzincan'da karantinadaki polis ölü bulundu
- İHA
- 21.04.2021 - 08:34
- Güncelleme : 21.04.2021 - 09:20
Erzincan Emniyet Müdürlüğü Havalimanı Şube Müdürlüğünde görev yaparken geçici süreyle pandemi ekiplerine dahil edilen polis memuru 30 yaşındaki Ozan Gökçe’nin, koronavirüs testi pozitif çıktı.
Bunun üzerine Ozan Gökçe evinde karantinaya alındı.
Bir süredir evinde karantinada bulunan Gökçe’den bugün telefonla haber alamayan mesai arkadaşları, durumu ilgili mercilere bildirdi.
KAFASINDAN VURULMUŞ HALDE BULUNDU
Bunun üzerine evin kapısı çilingir yardımıyla açıldı. İçeri giren polis ekipleri, beylik tabancasıyla kafasından vurulmuş halde Ozan Gökçe’nin cesediyle karşılaştı.
Gökçe’nin cenazesi, olay yeri ve Cumhuriyet Savcısının incelemede bulunmasının ardından hastane morguna kaldırıldı.
Bekar ve evde yalnız yaşadığı öğrenilen genç polisin cenazesinin, otopsi işlemlerinin ardından memleketi Nevşehir’e gönderileceği bildirildi.