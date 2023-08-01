İHA

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Bitmek bilmeyen ev sahibi ve kiracı kavgalarına karşı ekipler farklı yöntemler uyguluyor.

Bu kapsamda çalışmalar devam ederken onlarca ev sahibi ve kiracı kavgasında kan aktı.

Bir yeni olayın adresi ise Erzincan oldu.

Erzincan Barosu avukatlarından Osman Koyun, kiracı olan kardeşine vekaleten ev sahibi ile görüşmeye gitti.

Kardeşinin evinin anahtarlarını ev sahibine teslim etmek için buluşan avukat ev sahibinin saldırısına uğrayarak darbedildi.

Avukat Koyun, olayı şöyle anlattı:

Kardeşimin vekilliğini üstlenmem sebebiyle ev sahibi ile görüşme gerçekleştirdik. Görüşmenin amacı kardeşim evin anahtarlarını bana teslim ettiği için ben de bu anahtarları ev sahibine teslim edeyim diye buluşmaya gittim. Ancak bazı şartlar adı altında anlaşırsak teslim edecektik.



Söz konusu görüşme gerçekleştiğinde karşı taraf benden kira farkı talep etti. Ben de bunu kabul etmedim, herhangi bir alacak verecek yoktur diye beyan ettim. Bunun üzerine ağza alınmayacak hakaret ve kötü sözler söyleyerek beni darbetti ve benim ziynetimde olan anahtarları kendi bünyesine geçirdi ve olay yerinden uzaklaştı. Ben kardeşimin ve müvekkilimin hakkını savunmak için oradaydım.



Bir avukat olarak bana saldırı yapıldı. Burnuma yumruk atılmak suretiyle darbedildim sonrasında benin ziynetimde olan anahtarları ele geçirerek hızlı bir şekilde olay yerinden uzaklaştılar. Vatandaşa yapılan saldırıları bazı insanlar anlayış ile karşılayabilir ancak ben burada vatandaşın hak ve hukukunu karşılamak için oradaydım.



Avukata yapılan saldırı kesinlikle kabul edilmemeli. Ben şahsım ve Erzincan Barosu olarak bu olayın takipçisi olacağız. Şahsın yakalanarak tutuklanmasını talep ediyoruz ve bunun takipçisi olacağımızı kamuoyuna bildirmek istiyorum.



Olay esnasında boynumda, kolumda, dudağımda ve burnumda yaralanmalar oldu. Olay sonrasında polis arkadaşlar hastaneye götürdü. Hastaneden darp raporu verildi.