Erzincan'da karla müdacele! Mayıs ayı geldi, bahar gelmedi.... Erzincan'da il özel idaresi ekipleri, yer yer 4 metreye ulaşan kar kalınlığıyla mücadele ediyor. Bahar aylarının sonuna gelinmesine rağmen Erzincan'da kar yağışı sürerken, Antalya'da ise vatandaşlar denize girmeye başladı.

Türkiye'nin batısına bahar geldi, vatandaşlar Antalya'da deniz sezonunu açtı. Ancak, ülkenin doğusu, karla mücadele etmeye devam ediyor. Kış mevsiminin başlamasıyla birlikte tv vericilerinin bulunduğu Sakaltutan mevkisindeki Karadağ yolu ulaşıma kapandı. Mayıs ayına kar kalınlığı 4 metreye ulaştı. Kış ayları boyunca kapalı kalan 1650 metre rakımdaki rakımlı Karadağ'ın 10 kilometrelik yolunu ulaşıma açmak için ise çalışma başlatıldı. Yolun iki gün içerisinde açması hedefleniyor Ekipler, zaman zaman 4 metreye ulaşan kar kalınlığıyla mücadele ederken zorlanıyor. Yolda biriken karları 3-4 seferde temizleyebilen ekipler, 10 kilometrelik yolu 2 günde temizleyerek ulaşıma açmayı planlıyor.