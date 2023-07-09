Erzincan’da katliam gibi kaza: Düğünden dönüyorlardı
AA

Kahreden haber bu kez Erzincan'dan geldi...

Süleyman Ö. idaresindeki 25 ACY 505 plakalı minibüs, Erzincan-Sivas kara yolunun 40. kilometresi Sakaltutan Geçidi mevkisinde şarampole devrildi.

4 ölü, 10 yaralı

Durumun bildirilmesi üzerine yerine 112 Acil Sağlık, jandarma, AFAD ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Kazada, sürücü ile minibüsteki Mukaddes K, Erkan K. ve Mehmet K. öldü, aralarında çocukların da bulunduğu 10 kişi yaralandı.

Erzincan’da katliam gibi kaza: Düğünden dönüyorlardı

Düğünden dönüyorlardı

Yaralılar, ambulanslarla Binali Yıldırım Üniversitesi Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Minibüstekilerin, için gittikleri İstanbul'dan Erzurum'a döndükleri öğrenildi.