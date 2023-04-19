Erzincan'da kedi otomobilin motor kısmına sığındı: Kurtarıldı Park halindeki aracın altından kedi sesi geldiğini duyan bir vatandaşın ihbarı üzerine bölgeye gelen ekipler, otomobilden otomobile geçen yavru kediyi kurtarmak için mücadele etti.

İHA Erzincan’da tebessüm ettiren bir olay yaşandı. Kent merkezinde otomobilin altından kedi sesi geldiğini duyan bir vatandaş durumu Çağrı Merkezine bildirildi. Bunun üzerine olay yerine ekip sevk edildi. Otomobilden otomobile geçti Ekipler, aracın altında bir kedi olduğunu belirledi. Küçük kedi korkudan park halindeki bir otomobilin altından çıkıp diğer otomobilin altına girdi. Ardından tekrar oradan çıkıp önceki girdiği aracın motor kısmına girdi. Ekipler de yavru kediyi kurtarmak için çalışma başlattı. Motor kısmından çıkarıldı Kriko yardımıyla otomobilin biraz yükseğe kalkmasını sağladı. Kedinin motor kısmına sığındığı fark edilince araç sürücüsünün gelerek kaputu açması beklendi. Kısa süre sonra araç sürücüsü gelerek kaputu açtı. Aracın motor kısmına giren yavru kedi herhangi bir zarar verilmeden çıkarıldı. Karnı doyurularak sağlık kontrolünden geçirilen yavru kedi, uygun bir ortamda doğaya salındı.