Erzincan'da meydana gelen kazalarda 6 kişi yaralandı

AA
Erzincan'ın İliç ilçesi Kemah karayolu Çiğdemli köyü mevkisinde Harun Ş.'nin (40) kullandığı otomobil kontrolden çıkıp yol kenarındaki ağaca çarptı.
Sürücü ile araçtaki E.T. (23) ve Y.E.Ş. (15) ambulanslarla Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Mengücek Gazi Eğitim Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.
Diğer kazada da 3 kişi yaralandı
Kemah ilçesi İliç karayolu Bozoğlak köyü mevkisinde de Mehmet A. (50) idaresindeki otomobil kontrolden çıkarak şarampole devrildi.
Yaralanan sürücü ile E.B. (43) ve D.S.Ö. (30) ambulansla aynı hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.
Yaralılardan E.B'nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.