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    Erzincan’da muhtarın attan düşme anı

    Sırtına binilmesiyle hırçınlaşarak şaha kalkan at, sırtüstü yere çakıldı. Atın üzerindeki muhtarın düşme anı saniye saniye cep telefonu kamerasına yansıdı.
    • 03.08.2022 - 09:21
    • Güncelleme : 03.08.2022 - 09:24
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    Erzincan’da muhtarın attan düşme anı

    Erzincan’ın Tercan ilçesindeki Atatürk Mahallesi Muhtarı Şükrü Adam, Tercan Atlı Spor Kulübü cirit takımının sahasında antrenman yapan sporcularla iken ata binmek istedi.

    Bir süre sonra ata binen muhtar, atın şaha kalkıp sırtüstü yere çakılmasıyla ölümden döndü.

    At üzerinden attı

    O anlar cep telefonu kamerasına anbean yansıdı.

    İHA’nın haberine göre atın üzerinden attığı muhtar, kolundan ve boynundan yaralandı.

    Erzincan’da muhtarın attan düşme anı kamerada VİDEO

    Erzincan’da muhtarın attan düşme anı #1


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