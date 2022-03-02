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    Erzincan’da okula giderken köpek saldırısına uğradı

    17 yaşındaki lise öğrencisi Abdullah Alakuş, sabah okula gittiği esnada köpek saldırısına uğradı. Sağ ayağından ısırılan Alakuş, hafif şekilde yaralandı.
    • İHA
    • 02.03.2022 - 09:43
    • Güncelleme : 02.03.2022 - 10:18
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    Erzincan’da okula giderken köpek saldırısına uğradı

    Erzincan merkez Talip Kaban Bulvarı Mimarsinan Mahallesi’nde, okula gitmek üzere yolda yürüyen 17 yaşındaki lise öğrencisi Abdullah Alakuş, bir anda sokak köpeğinin saldırısına uğradı.

    Alakuş, ayaklarını kullanarak köpeği korkutmaya çalıştı. Köpek, Alakuş’u sağ ayağından hafif bir şekilde ısırdıktan sonra, olay yerinden uzaklaştı.

    KUDUZ AŞISI YAPILDI

    İhbar üzerine bölgeye sağlık ekipleri sevk edildi. Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Alakuş’a, köpeğin kuduz olma ihtimaline karşı aşı yapıldı.

    KÖPEĞİN BULUNMASI İÇİN ÇALIŞMA BAŞLATILDI

    Alakuş, gerekli sağlık müdahalelerinin yapılmasının ardından hastaneden ayrıldı. Öte yandan belediye ekipleri, saldırgan köpeği bulmak için çalışma başlattı.

    Erzincan’da okula giderken köpek saldırısına uğradı #1


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