Erzincan'da parmağı meşrubat açacağına sıkışan çocuğu itfaiye kurtardı Erzincan'da parmağı meşrubat açacağına sıkışan 3 yaşındaki Halkan Çetin, ailesi ve sağlık ekipleri çaresiz kalınca itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

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DHA

Erzincan'da evlerinde oyun oynayan Halkan Çetin, parmağını metal meşrubat açacağına sıkıştırdı.

Ailesi çıkaramadı, sağlık personeli de başaramadı

Ailesi çabalamasına rağmen parmağındaki açacağı çıkaramayan Halkan Çetin, acil durumda Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Servisi'ne götürüldü.

Sağlık personeli de çabalamasına rağmen açacağı çıkaramayınca, itfaiye ekiplerinden yardım istendi.

İtfaiyeciler minik Halkan'ın paröağını kurtardı

112 Acil Çağrı Merkezine gelen ihbarda Mengücek Gazi Eğitim Araştırma Hastanesi acilinde küçük bir çocuğun parmağına geçirdiği metal gazoz açacağının sıkıştığı bilgisi üzerine harekete geçen itfaiye ekibi, hastane acilinin travma bölümüne vardı.

Küçük çocuğun yanına varıp gerekli ve özenli bir şekilde müdahale edilmesi sonucunda çocuğun parmağının bulunduğu metal açacak dikkatli ve çocuğun parmağına zarar verilmeden kesilip çocuğun parmağı sıkıştığı metal parçadan kurtarıldı.

Küçük çocuğun babası Hakan Çetin itfaiye ekiplerine teşekkür etti.

Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)