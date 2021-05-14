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    Erzincan'da polis 22 göçmeni bagajda yakaladı

    Yurda yasa dışı yollarla girdikleri tespit edilen ve otobüs bagajında yakalanan 22 göçmen, kimlik tespiti için emniyete götürüldü.
    • AA
    • 14.05.2021 - 15:50
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    Erzincan'da polis 22 göçmeni bagajda yakaladı

    Erzincan İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şubesi ekipleri, Erzincan-Sivas kara yolunun Refahiye ilçesindeki uygulama noktasında yolcu otobüslerini denetledi.

    Ekipler, durdurdukları bir yolcu otobüsünün bagajında kimlik ve izin belgeleri bulunmayan Afganistan uyruklu 22 göçmen buldu.

    Yaklaşık 5 saat bagajda seyahat ettikleri öğrenilen ve havasız kalan sığınmacılara polislerce su ve yiyecek ikram edildi.

    POLİS MASKE DAĞITTI

    Ekipler, koronavirüs tedbirleri kapsamında sosyal mesafeye dikkat etmeleri konusunda uyardıkları yabancı uyruklulara maske dağıttı.

    Kimlik tespiti için emniyete götürülen göçmenler, işlemlerinin ardından Göç İdaresi İl Müdürlüğüne teslim edilecek.

    Erzincan da polis 22 göçmeni bagajda yakaladı #1

    Erzincan da polis 22 göçmeni bagajda yakaladı #2

    Erzincan da polis 22 göçmeni bagajda yakaladı #3

    Erzincan da polis 22 göçmeni bagajda yakaladı #4

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