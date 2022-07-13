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    Erzincan'da polis memuru arbede sırasında bıçaklandı

    İki grup arasında çıkan kavgaya müdahale eden polis memuru yaşanan arbede sırasında bacağından bıçakla yaralandı. Polisin hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.
    • 13.07.2022 - 08:52
    • Güncelleme : 13.07.2022 - 09:07
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    Erzincan'da polis memuru arbede sırasında bıçaklandı

    Erzincan merkez Cumhuriyet Mahallesi Ali Kemali Caddesi üzerinde saat 20.00 sıralarında tehdit konusu nedeniyle iki grup arasında çıkan kavgaya ihbar üzerine polis ekipleri sevk edildi.

    Olay yerine ilk varan ekip tarafları ayırmak için müdahale ederken polis memuru Ö.F.Ü., arbede sırasında E.A., tarafından bacağına aldığı bıçak darbesiyle yaralandı.

    5 şüpheli gözaltına alındı

    Takviye ekiplerin gelmesiyle taraflar etkisiz hale getirilerek, aralarında kadınların da bulunduğu 5 kişi gözaltına alındı.

    Yaralı polis memuru Ö.F.Ü., ekip otosuyla Erzincan Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

    Erzincan da polis memuru arbede sırasında bıçaklandı #1

    Hayati tehlikesi yok

    Yaralı polisin hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

    Polis memurunu bıçakladığı iddia edilen E.A., sağlık kontrolü için Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne getirildi.

    DHA’nın haberine göre olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

    Erzincan'da arbede sırasında polis memurunu bıçaklandı VİDEO

    Erzincan da polis memuru arbede sırasında bıçaklandı #2

    Erzincan da polis memuru arbede sırasında bıçaklandı #3


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