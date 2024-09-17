Erzincan'da polisten vatandaşlara sahte para ve dolandırıcılık uyarısı
İHA

Erzincan'ın Kemah ilçesinde ekipleri, kalpazanların hedefi haline gelmemeleri için besicilere ve vatandaşlara sahte parayı gerçeğinden ayırt etmenin yollarını pratik bir şekilde anlattı.

POLİS, SAHTE PARAYI ANLAMA YOLLARINI ANLATTI

Ekipler, sahte para ve dolandırıcılıkla ilgili uyarıcı broşürler dağıtarak, özellikle hayvan satıcılarını dolandırıcıların sık sık hedef aldığını vurguladı. Satıcılara, sahte parayı tespit etme yöntemleri uygulamalı olarak gösterildi.

Broşürleri dikkatle inceleyen vatandaşlar, bu bilgilendirici uygulamadan son derece memnun olduklarını ifade ettiler.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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Yavuz Yıldırım
Editör