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    Erzincan'da rahatsızlanan Yamaç bebek için seferber oldular

    2 aylık Yamaç bebeğin hastalanması üzerine bölgeye gelmek isteyen sağlık ekipleri, 4 saat süren çalışmanın ardından kapalı yolu açarak, bebeği hastaneye yetiştirdi.
    • DHA
    • 13.01.2022 - 08:55
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    Erzincan'da rahatsızlanan Yamaç bebek için seferber oldular

    Erzincan'ın Refahiye ilçe merkezine yaklaşık 30 kilometre uzaklıktaki Kalkancı köyüne bağlı Yağmurtepe mezrasında, 2 aylık Yamaç bebek rahatsızlandı.

    Panikleyen baba Hasan Balkış, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

    4 SAATLİK YOL ÇALIŞMAYLA KARLI YOL AÇILDI

    Yoğun kar yağışı nedeniyle mezraya ulaşamayan sağlık ekipleri, İl Özel İdaresi'nden yardım istedi.

    İl Özel İdaresi'ne bağlı ekipler, 4 saat süren çalışmanın ardından karla kaplı yolu açtı.

    BEBEK TEDAVİ ALTINDA ALINDI

    Adrese ulaşan sağlık ekipleri, ilk müdahalenin ardından Yamaç bebeği Refahiye Devlet Hastanesi'ne götürdü. Yüksek ateşi olan Yamaç bebek, burada tedavi altına alındı.

    Erzincan da rahatsızlanan Yamaç bebek için seferber oldular #1

    Erzincan da rahatsızlanan Yamaç bebek için seferber oldular #2

    Erzincan da rahatsızlanan Yamaç bebek için seferber oldular #3

    Erzincan da rahatsızlanan Yamaç bebek için seferber oldular #4


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