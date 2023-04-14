Erzincan'da sağanak yağışta 8 ailenin yaşadığı mezra zarar gördü Kentte etkisini gösteren sağanak yağış sonrasında oluşan heyelanda kırılan HES borusundan akan su taşkını 8 ailenin yaşadığı mezrada yıkıma neden oldu.

İHA

Türkiye afetlerle mücadele ediyor...

Kurak geçen bir kış mevsiminin ardından ülkede sağanak yağışlar başladı.

Yağışlardan etkilenen bir kentte Erzincan oldu.

Erzincan’da yaklaşık 1 haftadır aralıklı yağan yağmur yağışı kuraklık endişesi taşıyan çiftçilerin yüzünü güldürdü.

Su taşkınına sebep oldu

Üzümlü ilçesi Çardaklı köyüne bağlı 8 ailenin yaşadığı Murat Mezrasında su taşkını yıkıma neden oldu.

Mezranın civarından geçen HES borusu gelen heyelan üzerine kırıldı.

Mezralar hasar gördü

Borudan taşan su mezraya dolarak ahır, merek ve bazı eklentilerin bacalarının, duvarlarının yıkılmasına neden oldu.

Yaşanan olay üzerine mezraya AFAD ve jandarma ekipleri sevk edildi. Ekipler incelemede bulunarak zarara yönelik tutanak tuttu.

"İlgili ekipler geldi, zarara yönelik tespitlerde bulundular"

Zararlarının karşılanmasına yönelik talepte bulunan mezra halkından Cemal Yaralı şöyle konuştu: