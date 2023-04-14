Erzincan'da sağanak yağışta 8 ailenin yaşadığı mezra zarar gördü

Türkiye afetlerle mücadele ediyor...
Kurak geçen bir kış mevsiminin ardından ülkede sağanak yağışlar başladı.
Yağışlardan etkilenen bir kentte Erzincan oldu.
Erzincan’da yaklaşık 1 haftadır aralıklı yağan yağmur yağışı kuraklık endişesi taşıyan çiftçilerin yüzünü güldürdü.
Su taşkınına sebep oldu
Üzümlü ilçesi Çardaklı köyüne bağlı 8 ailenin yaşadığı Murat Mezrasında su taşkını yıkıma neden oldu.
Mezranın civarından geçen HES borusu gelen heyelan üzerine kırıldı.
Mezralar hasar gördü
Borudan taşan su mezraya dolarak ahır, merek ve bazı eklentilerin bacalarının, duvarlarının yıkılmasına neden oldu.
Yaşanan olay üzerine mezraya AFAD ve jandarma ekipleri sevk edildi. Ekipler incelemede bulunarak zarara yönelik tutanak tuttu.
"İlgili ekipler geldi, zarara yönelik tespitlerde bulundular"
Zararlarının karşılanmasına yönelik talepte bulunan mezra halkından Cemal Yaralı şöyle konuştu:
HES borusunun patlaması sonucu mezramız zarar gördü. İlgili ekipler geldi, zarara yönelik tespitlerde bulundular. İnşallah bizim zararımız karşılanır. Bizi mağdur etmezler.