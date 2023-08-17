Erzincan'da sıcak hava, elektrik panosunu etkiledi

İHA
Erzincan'da panik anları yaşandı.
Kentteki sıcaklık 40 dereceyi bulurken, Ordu Caddesi'nde bulunan elektrik panosundan dumanlar yükseldi.
Sıcak hava yangın çıkardı
Aşırı sıcak nedeniyle elektrik panosunun yandığı fark edilince durum itfaiyeye haber verildi.
Polis ekipleri güvenlik şeridiyle çevre güvenliği alırken kısa süre sonra olay yerine gelen itfaiye yangına kontrollü müdahale etti.
Kısa süreli elektrik kesintisi
Elektrik panosunda soğutma çalışması yapılırken Ordu Caddesi üzerinde bir süre elektrik kesintisi yaşandı.