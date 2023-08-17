Erzincan'da sıcak hava, elektrik panosunu etkiledi
İHA

Erzincan'da panik anları yaşandı.

Kentteki sıcaklık 40 dereceyi bulurken, Ordu Caddesi'nde bulunan panosundan dumanlar yükseldi.

Sıcak hava yangın çıkardı

Aşırı sıcak nedeniyle elektrik panosunun yandığı fark edilince durum itfaiyeye haber verildi.

Polis ekipleri güvenlik şeridiyle çevre güvenliği alırken kısa süre sonra olay yerine gelen itfaiye yangına kontrollü müdahale etti.

Kısa süreli elektrik kesintisi

Elektrik panosunda soğutma çalışması yapılırken Ordu Caddesi üzerinde bir süre elektrik kesintisi yaşandı.

Sıcaktan elektrik panosu yandı #2
Erzincan'da sıcak hava, elektrik panosunu etkiledi