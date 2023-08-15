Erzincan'da sıcak hava! Örtü yangınları arttı Hava sıcaklığının öğle saatlerinde 40 dereceyi bulduğu kentte kuru otların bulunduğu alanlardaki cam kırıklarından kaynaklı yangınlar baş göstermeye başladı.

İHA

Türkiye genelinde hava sıcaklıkları mevsim normallerinin üzerine çıktı.

Son yaz ayına girildiği bugünlerde sıcaklıklar daha da arttı.

Öte yandan sıcak havalar yurdun birçok yerinde orman yangınlarına sebep oldu.

Sıcak havaların etkisiyle yangınların arttığı bir yer de Erzincan oldu.

Örtü yangınları arttı

Erzincan’da aşırı sıcak havayla birlikte kuru otların bulunduğu alanlarda cam kırıklarından kaynaklı yangınlar baş göstermeye başladı.

Kentte gün içerisinde farklı alanlarda örtü yangınları çıktı.

Yangın kontrol altına alındı

İtfaiye ve polis ekiplerince yangınlar büyümeden kontrol altına alındı.

Erzincan Bahçe Kültürleri yerleşim merkezinin bahçesinde, Ulalar’da, İliç ilçesinde çıkan yangınlarda kuru otlarla birlikte bazı ağaçlar da zarar gördü.

Ev ve yerleşim yerlerine zarar vermedi

İtfaiye ekipleri, gün boyu yangından yangına koşarak örtü yangınlarının ev ve yerleşim yerlerine sirayet etmesinin önüne geçti.