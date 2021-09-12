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    Erzincan'da su kanalına düşen otomobildeki gençler için seferber oldular

    2 gencin bulunduğu otomobilin sulama kanalına düşmesi sonucu, vatandaşlar ve ekipler harekete geçti. Otomobilden çıkarılan gençler hastaneye kaldırılırken, durumlarının ise ağır olduğu öğrenildi.
    • İHA
    • 12.09.2021 - 10:07
    • Güncelleme : 12.09.2021 - 10:08
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    Erzincan'da su kanalına düşen otomobildeki gençler için seferber oldular

    Erzincan'ın Günebakan köyü çıkışında modifiye araçlarla drift gösterisini izlemek isteyen ve 24 AEF 988 plakalı otomobile alana gelen M.K., ve E.D. isimli iki genç, otomobilin direksiyon hakimiyetini kaybetti.

    Sürücü koltuğunda kimin oturduğu belirlenemezken, kontrolden çıkan otomobil sulama kanalına uçtu.

    Kısa bir süre sonra kanala uçan otomobil, bölgedeki vatandaşlar tarafından fark edildi.

    2 GENCİ KURTARMAK İÇİN ÇABA HARCADILAR

    Bunun üzerine olay yerine çok sayıda ekip sevk edilirken vatandaşlar, sulama kanalına uçan otomobilin içerisinde tamamen suya gömülmüş gençleri kurtarmak için seferber oldu.

    Adeta can pazarının yaşandığı anlarda vatandaşlar, jandarma ve sağlık ekipleri zamanla yarıştı.

    Suya gömülü otomobilin içerisinden hareketsiz bedenleri çıkarılan 18 yaşındaki M.K., ve E.D., sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

    Erzincan'da su kanalına düşen otomobildeki gençler içi seferber oldular VİDEO

    Erzincan da su kanalına düşen otomobildeki gençler için seferber oldular #1

    DURUMLARI AĞIR

    Sağlık durumları ağır olan 2 gencin hayata tutunabilmeleri için, hastanede yoğun çaba harcandığı bildirildi.

    Yaşanan kazanın ardından olay yerinde jandarma trafik ekipleri incelemede bulunarak, lastik izlerinin kaybolmaması için güvenlik tedbiri aldı.

    Erzincan da su kanalına düşen otomobildeki gençler için seferber oldular #2

    Erzincan da su kanalına düşen otomobildeki gençler için seferber oldular #3

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