Erzincan'da suç örgütüne operasyon! 11 kişi gözaltına alındı Suç örgütlerine yönelik düzenlenen operasyonda 11 kişi gözaltına alındı, yapılan aramalarda ise çok sayıda silah ele geçirildi.

DHA

Erzincan'da Emniyet Genel Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Başkanlığı, organize suç örgütleri ile mücadele çalışması yürüttü.

Bu kapsamda 31 ilde toplum üzerinde baskı, cebir, tehdit ve şiddet yöntemlerini kullanarak, kendilerini devletin erklerinden üstün göstermeye çalışan 15 mafya tipi organize suç örgütüne yönelik operasyon düzenlendi.

Erzincan İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından da il merkezi, Üzümlü ve Kemah ilçelerinde tespit edilen 12 ayrı adreste arama yapıldı.

Suç unsurlaru bulundu

Adreslerde yapılan aramalarda 3 ruhsatsız tabanca ile şarjörleri, 5 ruhsatsız kurusıkı tabanca, 5 ruhsatsız av tüfeği, 3 kesici-delici alet, 3 boş tabanca şarjörü, çok sayıda fişek, yivsiz av tüfeği fişeği ve silah tamirinde kullanılan malzemeler ele geçirildi.

7 kişi serbest bırakıldı

Operasyonda 11 şüpheli gözaltına alındı.

Emniyette ifadeleri alınan şüphelilerden 7’si serbest bırakıldı, 4 kişinin işlemlerinin sürdüğü bildirildi.