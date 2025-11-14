Erzincan'da tehlike oluşturan kayalar temizlendi

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Erzincan'ın Kemah ilçesine bağlı Yücebelen köyü yolunda ulaşımı tehdit eden kaya kütleleri için harekete geçildi.

Kütleler, İl Özel İdaresi ekiplerinin müdahalesiyle ortadan kaldırıldı.

Yol kenarında zaman zaman düşme riski oluşturan kayaların temizlenmesi için bölgede kontrollü patlatma çalışması gerçekleştirildi.

GÜVENLİK ÖNLEMLERİ ALINDI

İl Özel İdaresi teknik personeli ve iş makinelerinin eşliğinde yapılan dinamitli patlatma işleminde, güvenlik önlemleri en üst seviyede tutuldu.

Çalışmalar sırasında yol trafiğe kapatılarak hem ekiplerin hem de vatandaşların güvenliği sağlandı.

KONTROLLER SÜRECEK

Patlatmanın ardından kaya kütleleri temizlenerek yol genişletme ve düzenleme çalışmaları tamamlandı. Yetkililer, bölgede benzer risklerin önüne geçmek için kontrollerin devam edeceğini belirtti.

Çalışmaların tamamlanmasıyla Yücebelen köyü yolunun daha güvenli hale getirildiği ifade edildi.