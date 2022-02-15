Erzincan’da, tezgahtaki 80 kiloluk balık ilgi topladı

1 metre 50 santim uzunluğunda, 80 kilo ağırlığındaki dev Turna balığı, kilosu 50 liradan satışa sunuldu.

Erzincan’da, balık satan Sinan Atasever’in tezgahındaki dev turna balığı, görenlerin ilgisini çekti.

Fırat balığı alıp satan esnaf Sinan Atasever, bu kez dev turna balığını tezgahında sergileyerek satışa çıkardı.

Yaklaşık 80 kilo, 1 metre 50 santim uzunluğunda olan balığın etrafında toplanan vatandaşlar, ilk defa dev bir balık gördüklerini belirtti.

Vatandaşlar, dikkatle inceledikleri balığın fotoğraf ve videosunu çekti.

“ETTEN DAHA LEZZETLİ BİR BALIK”

Orhan Bedir isimli bir vatandaş, dev Turna balığının, İliç Kemaliye ilçeleri arasında bulunan Çaltı Barajı’nda yalnızca kış aylarında rastlanılacak bir balık olduğunu belirterek şu ifadeleri kullandı:

“Yazın yakalamanız imkansız bu balığı. Son bir iki ay içinde böyle 75-80 kilo ağırlığında balıklar getiriyor arkadaşlar. Geçimlerini balıkları satarak bu şekilde sağlıyorlar. Erzincan’da Fırat’tan çıkan doğal ve etten daha lezzetli bir balık. Bu balığın değerini bilen alıyor.”





“500 KİLOYA KADAR ÇIKIYOR”

Esnaf Sinan Atasever ise, “Balıklar Elazığ tarafından geliyor. Bu sefer canlı canlı geldi. Güzel bir balık. Kesip satıyoruz alıcısı da var. Daha büyükleri de var bu balıkların. Ama tutulma şansları yok. 500 kiloya kadar çıkıyor. Geçtiğimiz birkaç sene böyle balıklar gelmiyordu. Bu yıl geliyor. Elazığ’da bu balıklar daha çok biz oradan getirtiyoruz. Dev turna balığını kesip satışa sunacağız.” ifadelerini kullandı.

Turna balığı, kilosu 50 TL’den satışa sunuldu.