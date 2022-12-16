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    Erzincan'da trafik kazası:3 ölü 2 yaralı

    Şarampole uçan otomobil sonucu meydana gelen trafik kazasında 3 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralı olarak hastaneye kaldırıldı.
    • 16.12.2022 - 09:14
    • Güncelleme : 16.12.2022 - 09:59
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    Erzincan'da trafik kazası:3 ölü 2 yaralı

    Erzincan’ın Tercan ilçesinde saat 04. 30 sıralarında, otomobilin şarampole uçması sonucu trafik kazası meydana geldi.

    48 yaşındaki Yunus Can idaresindeki otomobil yoldan çıkarak şarampole devrildi.

    Kazada, 43 yaşındaki Figen Can , 66 yaşındaki Medain Öztürk ve 17 yaşındaki Doğukan Altundal olay yerinde hayatını kaybederken sürücü Yunus Can ile 57 yaşındaki Abdülkerim Can yaralandı.

    Yaralılar hastaneye kaldırıldı

    Yaralılar olay yerine sevk edilen ambulanslarla Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

    Cenazeler morga kaldırıldı

    İHA'nın haberine göre, Cumhuriyet savcısının incelemesinin ardından olay yerinde hayatını kaybeden kişilerin cenazesi ise otopsi işlemleri için Tercan Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

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