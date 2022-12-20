Erzincan’da trenin çarptığı çoban öldü

Çayırlı'da, yük treninin çarptığı Afganistan uyruklu çoban hayatını kaybetti ve 10 küçükbaş hayvan telef oldu.

Erzincan’ın Çayırlı ilçesine bağlı Erbaş köyü mevkiinde bugün saat 10.00 sıralarında, Erzurum- Hatay arası sevkiyat yapan yük treni, bir anda karşısına çıkan çoban ve küçükbaş hayvanlara çarptı.

Olayın farkına varamayan makinist, yoluna devam etti.

Doğu Ekspresi’nin yolcuları olayı fark etti



Daha sonra saat 15.30-16.00 sıralarında, aynı güzergahtan geçen Doğu Ekspresi’nin yolcuları, tren yolunun kenarında bulunan ve yerde yatan çoban ile küçükbaş hayvanları fark etti.

Yolcular, durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi.

Çoban öldü, 10 hayvan telef oldu

Meydana gelen kazada Afganistan uyruklu 23 yaşında ki Hedayat Bahtiyari hayatını kaybederken 10 küçükbaş hayvan ise telef oldu.



Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ve savcının incelemesinin ardından çobanın cansız bedeni, Çayırlı Devlet Hastanesi Morguna kaldırıldı.

İHA'nın haberine göre; kaza ile ilgili tahkikat başlatıldı.



