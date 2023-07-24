Erzincan'da tüfeğinin üstüne düşen çoban hayatını kaybetti Çayırlı ilçesinde sırtına astığı av tüfeği ile birlikte düşen Celal Aldemir, bacağından vuruldu. Fazla kan kaybeden Aldemir, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

İHA

Erzincan'ın Çayırlı ilçesinde akıllara durgunluk veren bir olay yaşandı.

Çobanlık yapana Cemal Aldemir, sırtına astığı av tüfeğiyle birlikte yere düştü.

Kurşun bacağına isabet etti

Düşen tüfeğin bir anda ateş alması sonucu bacağına kurşun isabet eden Aldemir ağır yaralandı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi. Bacağında ki atar damarına isabet eden kurşun nedeniyle aşırı kan kaybeden çoban ilk olarak Çayırlı Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Müdahalelere rağmen kurtarılamadı

Sabah saatlerinde de Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edilen Aldemir burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.