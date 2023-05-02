Erzincan'da uyuşturucu yutan İranlı tutuklandı

AA & Ensonhaber
Erzincan İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu madde kuryeliği yapan kişilere yönelik kent genelinde çalışma başlattı.
Bu kapsamda ekipler, kentte durdukları İran plakalı yolcu otobüsünde yutma yöntemiyle uyuşturucu taşıdığı değerlendiren şüpheli Abdulmennan S'yi gözaltına aldı.
Doğal yollarla çıkarıldı
Erzincan Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde yapılan iç beden muayenesinde, şüphelinin 106 fişek halinde 1198 gram afyon sakızı yuttuğu tespit edildi.
106 fişek ayfyon sakızı, doğal yolla makatından çıkarıldı.
Cezaevine gönderildi
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli Abdulmennan S, çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı.