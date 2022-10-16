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    Erzincan'da yılar köyün içinde otomobilin ışığıyla süratle koştu

    Erzincan’da köy yoluna inen yavru ayılar ve anneleri otomobiliyle seyreden sürücü tarafından cep telefonuyla görüntülenirken ayılar otomobilin ışığıyla hızla koştu.
    • 16.10.2022 - 04:59
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    Erzincan'da yılar köyün içinde otomobilin ışığıyla süratle koştu

    Erzincan’da merkeze bağlı Kalecik köyünde yaşayan Vural Gümüş gece saatlerinde otomobiliyle seyir halindeyken yola bir anda yavru ayılar çıktı.

    Yavru ayı köyün içinde ki yolda otomobilin ışığıyla bir süre koşup araziye doğru kaçtı.

    Şaşkınlık içerisinde o anları cep telefonu kamerasıyla kaydeden Gümüş yavru ayıların annesini bulmak için köyde arabasıyla gezmeye başladı.

    Gözden kayboldular

    Daha sonra görüntülediği yavru ayıların annesini de bulan sürücü o anları da kaydetmeyi başardı. Anne ayı da otomobilin ışığıyla bir süre süratle koştuktan sonra boş tarla arazisinden dağlık alana doğru giderek gözden kayboldu.

    "Gece olduğu için daha fazla görüntüleyemedim"

    Görüntüleri kaydeden vatandaş Vural Gümüş ise, "Önce yavru ayıları gördüm. Daha sonra annelerinin de yakınlarda olduğunu düşünerek aramaya başladım ve sonunda buldum. Ayılar boş tarlaları kullanarak dağlık alana doğru kaçtı. Gece olduğu için daha fazla görüntüleyemedim." dedi.

    Erzincan da yılar köyün içinde otomobilin ışığıyla süratle koştu #1

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