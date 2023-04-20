Erzincan'da yol verme kavgasında kadın sürücü darbedildi Yol verme yüzünden trafikte tartıştığı kadın sürücüye küfredip attığı yumrukla bayıltan araç şoförü vatandaşlar tarafından linç edilmek istenirken polis kurtardı.

İHA

Yol verme kavgalarına her geçen gün bir yenisi ekleniyor...

Yaşanan çartışmaların adresi bu kez de Erzincan oldu.

Bugün saat 13. 00 sıralarında Erzincan merkez Dörtyol mevkiinde meydana geldi.

Birisininki kadın diğerininki erkek sürücünün kullandığı iki otomobil trafikte seyir halindeyken kavşakta birbirlerine yol vermedikleri gerekçesiyle tartışma çıktı.

Kadın yaralandı

Bunun üzerine otomobilinden hemen küfürler ederek aşağı inen sürücü, diğer araç sürücüsü Beyza U.’nun suratına yumruk atarak kadını bayılttı.

Yere düşen kadın yaralandı.

Yumruk yumruğa kavga

Olayı gören çevredeki vatandaşlar duruma seyirci kalamayarak kadına yumruk atarak bayıltan sürücüye tekme tokat saldırdı.

Polisler olaya müdahale etti

Aracını bırakarak kaçmaya çalışan sürücüyü linç edilmekten trafik polisleri ve hemen olay yerine sevk edilen asayiş ekipleri kurtardı.

Gözaltına alınan sürücü polis merkezine götürüldü.

Kadın sürücü hastaneye kaldırıldı

Uğradığı saldırı sonucu yaralanan kadın sürücü Beyza U., ambulansla Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

"Ben gördüğümde kadına yumruk atıp bayılttı"

Görgü tanığı bir vatandaş yaşanan hadiseyi şöyle anlattı: