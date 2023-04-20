Erzincan'da yol verme kavgasında kadın sürücü darbedildi

Yol verme kavgalarına her geçen gün bir yenisi ekleniyor...
Yaşanan çartışmaların adresi bu kez de Erzincan oldu.
Bugün saat 13. 00 sıralarında Erzincan merkez Dörtyol mevkiinde meydana geldi.
Birisininki kadın diğerininki erkek sürücünün kullandığı iki otomobil trafikte seyir halindeyken kavşakta birbirlerine yol vermedikleri gerekçesiyle tartışma çıktı.
Kadın yaralandı
Bunun üzerine otomobilinden hemen küfürler ederek aşağı inen sürücü, diğer araç sürücüsü Beyza U.’nun suratına yumruk atarak kadını bayılttı.
Yere düşen kadın yaralandı.
Yumruk yumruğa kavga
Olayı gören çevredeki vatandaşlar duruma seyirci kalamayarak kadına yumruk atarak bayıltan sürücüye tekme tokat saldırdı.
Polisler olaya müdahale etti
Aracını bırakarak kaçmaya çalışan sürücüyü linç edilmekten trafik polisleri ve hemen olay yerine sevk edilen asayiş ekipleri kurtardı.
Gözaltına alınan sürücü polis merkezine götürüldü.
Kadın sürücü hastaneye kaldırıldı
Uğradığı saldırı sonucu yaralanan kadın sürücü Beyza U., ambulansla Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.
"Ben gördüğümde kadına yumruk atıp bayılttı"
Görgü tanığı bir vatandaş yaşanan hadiseyi şöyle anlattı:
Trafikte iki araçta seyir halindeyken kavşaktan dönüşte yol vermedin diye kadın sürücüye küfredip, darbediyor. Ben gördüğümde kadına yumruk atıp bayılttı.
Bunun üzerine bu durumu gören vatandaşlar dayanamadı şahsa saldırdı. Linç edilecekti polis kurtardı.