Erzincan'daki cezaevi firarisi çuvalların arasında bulundu Devriye görevi yapan bekçiler, çuvallar arasında hareketlenme gördü. Detaylı incemele sonucunda çuvalların arasında gizlenen kişinin cezaevi firarisi olduğu öğrenildi.

İHA

Erzincan'da dün gece saatlerinde devriye görevi yapan bekçiler Buğday Meydanı içerisinde çuvalların arasında hareketlenme olduğunu fark etti.

Detaylı inceleme yapan bekçiler çuvalların arasına gizlenmiş şüpheliyi kaçmaya çalışırken yakaladı. K.K., isimli şüpheli asayiş ekiplerine teslim edildi.

Firari olduğu öğrenildi

Güvenlik kamerası incelemeleri ve K.K.’nin yapılan sorgusunda, şüphelinin geçtiğimiz 1 Nisan tarihinde Buğday Meydanında bir dükkanın soyulması, 4 ayrı işyeri hırsızlığı olayına karıştığı ve Erzincan Açık Cezaevinden bir süre önce firar ettiği belirlendi.

Şüphelinin hırsızlık olaylarını gerçekleştirirken kar maskesi taktığı öğrenildi.

Şüpheli K.K. emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilecek.