Erzincan'daki hırsız, polisin kamera takibiyle yakalandı

Hurda malzemeleri satan bir iş yerinden 15 bin lira değerinde bakır çaldığı belirlenen şahıs, kamera kayıtlarının takip edilmesiyle yakalanarak tutuklandı.

Erzincan'daki Karaağaç Mahallesi’nde hurda malzemelerinin satışını yapan bir iş yerinden 15 bin lira değerinde 150 kiloya yakın bakır çalındı.

Dün gerçekleşen hırsızlık olayında aynı zamanda bin 500 lira değerinde su motoru dinamosu çalındı.

İhbar üzerine İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri adrese sevk edildi.

Şüpheli tespit edildi

Çevredeki iş yerlerinin güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyen polis, şüphelinin K.A. olduğunu belirleyerek gözaltına aldı. K.A.'nın evinde yapılan aramada çaldığı su motoru dinamosu bulundu. Şüphelinin çaldığı diğer malzemeleri sattığı D.B. ve C.Ö. de gözaltına alındı.

Tutuklandı

Emniyetteki işlemlerinin ardından şüpheliler adliyeye sevk edildi. D.B. ve C.Ö. savcılıktaki ifadelerinin ardından serbest bırakıldı. Sulh Ceza Hakimliği’ne çıkarılan K.A. ise tutuklandı.













