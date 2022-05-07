Petrol
113.22
2.09%
Euro
15.77
0.40%
Dolar
14.94
0.54%
Altın
905.21
0.95%
Borsa
2459
-0.31%
Bitcoin
545.755
-0.47%
BTXN Coin
15.29
-3.10%
Bitexen
18ºC
İstanbul
Çoğunlukla güneşli 18 C

    Erzincan'daki hırsız, polisin kamera takibiyle yakalandı

    Hurda malzemeleri satan bir iş yerinden 15 bin lira değerinde bakır çaldığı belirlenen şahıs, kamera kayıtlarının takip edilmesiyle yakalanarak tutuklandı.
    • 07.05.2022 - 16:05
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Erzincan'daki hırsız, polisin kamera takibiyle yakalandı

    Erzincan'daki Karaağaç Mahallesi’nde hurda malzemelerinin satışını yapan bir iş yerinden 15 bin lira değerinde 150 kiloya yakın bakır çalındı.

    Dün gerçekleşen hırsızlık olayında aynı zamanda bin 500 lira değerinde su motoru dinamosu çalındı.

    İhbar üzerine İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri adrese sevk edildi.

    Şüpheli tespit edildi

    Çevredeki iş yerlerinin güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyen polis, şüphelinin K.A. olduğunu belirleyerek gözaltına aldı. K.A.'nın evinde yapılan aramada çaldığı su motoru dinamosu bulundu. Şüphelinin çaldığı diğer malzemeleri sattığı D.B. ve C.Ö. de gözaltına alındı.

    Tutuklandı

    Emniyetteki işlemlerinin ardından şüpheliler adliyeye sevk edildi. D.B. ve C.Ö. savcılıktaki ifadelerinin ardından serbest bırakıldı. Sulh Ceza Hakimliği’ne çıkarılan K.A. ise tutuklandı.

    Erzincan daki hırsız, polisin kamera takibiyle yakalandı #1

    Erzincan daki hırsız, polisin kamera takibiyle yakalandı #2

    Erzincan daki hırsız, polisin kamera takibiyle yakalandı #3

    Erzincan daki hırsız, polisin kamera takibiyle yakalandı #4


    İlginizi Çekebilir

    İzmir'de anneyi bıçaklayan kadın, kıskançlık nedeniyle saldırdı
    3. Sayfa

    İzmir'de anneyi bıçaklayan kadın, kıskançlık nedeniyle saldırdı

    TSK, isteyen kadın personele yazlık ve kışlık başörtü dağıtacak
    Gündem

    TSK, isteyen kadın personele yazlık ve kışlık başörtü dağıtacak

    Kripto ticaret botu ile zamandan kazan!
    Bitbot

    Kripto ticaret botu ile zamandan kazan!

    Görüş Bildir