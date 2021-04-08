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    Erzincan'daki kurdun dağ keçisi avı kamerada

    Kurdun yaban keçisini avladığı anlar, profesyonel av rehberi Fahri Akoğlu tarafından saniye saniye görüntülendi.
    • DHA
    • 08.04.2021 - 15:44
    • Güncelleme : 08.04.2021 - 16:31
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    Erzincan'daki kurdun dağ keçisi avı kamerada

    Erzincan'ın güney kesimindeki Munzur Dağları’nda doğa gezisine çıkan profesyonel av rehberi Fahri Akoğlu, dağ keçisi sürüsünü takip eden kurdu fark etti.

    Av rehberi, kurdu görünce yanındaki kamera ile o anları kayda almaya başladı.

    Kurt, karla kaplı bölgede dağ keçilerini kayalık bir alanda sıkıştırdıktan sonra içlerinden birini yakaladı.

    AĞZINA ALIP UZAKLAŞTI

    Dağ keçisini ağzına alan kurt, bölgeden uzaklaştı.

    Erzincan'daki kurdun dağ keçisi avı kamerada VİDEO

    Erzincan daki kurdun dağ keçisi avı kamerada #1


    Erzincan daki kurdun dağ keçisi avı kamerada #2

    Erzincan daki kurdun dağ keçisi avı kamerada #3

    Erzincan daki kurdun dağ keçisi avı kamerada #4

    Erzincan daki kurdun dağ keçisi avı kamerada #5

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