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- Erzincan'daki kurdun dağ keçisi avı kamerada
Erzincan'daki kurdun dağ keçisi avı kamerada
Kurdun yaban keçisini avladığı anlar, profesyonel av rehberi Fahri Akoğlu tarafından saniye saniye görüntülendi.
- DHA
- 08.04.2021 - 15:44
- Güncelleme : 08.04.2021 - 16:31
Erzincan'ın güney kesimindeki Munzur Dağları’nda doğa gezisine çıkan profesyonel av rehberi Fahri Akoğlu, dağ keçisi sürüsünü takip eden kurdu fark etti.
Av rehberi, kurdu görünce yanındaki kamera ile o anları kayda almaya başladı.
Kurt, karla kaplı bölgede dağ keçilerini kayalık bir alanda sıkıştırdıktan sonra içlerinden birini yakaladı.
AĞZINA ALIP UZAKLAŞTI
Dağ keçisini ağzına alan kurt, bölgeden uzaklaştı.
Erzincan'daki kurdun dağ keçisi avı kamerada VİDEO