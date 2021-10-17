Erzincan'daki trafik kazasında 3 kişi yaralandı

İki otomobilin çarpışması sonucunda meydana gelen trafik kazasında yaralanan 3 kişi, tedavi edilmek üzere hastaneye kaldırıldı.

Saat 13.30 sıralarında Erzincan'ın Tercan ilçesinde D-100 karayolu Erzincan-Erzurum istikametinde trafik kazası meydana geldi.

İdris Tükek idaresindeki 38 TN 678 plakalı otomobile, Yıldırım Caddesinden çıkan Murat Yıldız yönetimindeki 34 BUL 986 plakalı araç yandan çarptı.

3 KİŞİ YARALANDI

Kazada, 38 TN 678 plakalı araçta bulunan şoför İdris Tutek, İmam Çokgüzel ve Arda Tutek yaralandı.

YARALILAR HASTANEDE

Yaralılardan İdris Tutek ve İmam Çokgüzel, Tercan Devlet Hastanesine Arda Tutek ise ambulansla Erzincan Mengücek Eğim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.



