Erzincanlılar karla mücadele ediyor Erzincan İl Özel İdaresi ekipleri, karla kaplanan Karadağ yolunun ulaşıma açılması için çalışma yaptı. Batı kesimleri denize girmeye başlarken, Erzincanlılar ise karla mücadele etmeye devam ediyor.

Türkiye, bahar aylarını yavaş yavaş geride bırakmaya hazırlanıyor. Mayıs ayının sonuna doğru yaklaşırken, batı bölgesi denize girmeye başladı. Bodrum ve Antalya'da sezon açılırken, doğu ise hala karla mücadele ediyor. Özellikle Erzincan'da Karadağ yolunu açmak için ekipler çalışma yapıyor. 4 metreye ulaşan karda mücadele Ekipler, yaklaşık 10 kilometrelik yolda, kalınlığı yer yer 4 metreye ulaşan karla mücadele ederken zaman zaman zorlandı. Ekipler, 2 günlük çalışma sonucu kardan kapanan yolu temizleyerek ulaşıma açılmasını sağladı.