Türkiye, bahar aylarını yavaş yavaş geride bırakmaya hazırlanıyor. Mayıs ayının sonuna doğru yaklaşırken, batı bölgesi denize girmeye başladı.
Bodrum ve Antalya'da sezon açılırken, doğu ise hala karla mücadele ediyor. Özellikle Erzincan'da Karadağ yolunu açmak için ekipler çalışma yapıyor.
4 metreye ulaşan karda mücadele
Ekipler, yaklaşık 10 kilometrelik yolda, kalınlığı yer yer 4 metreye ulaşan karla mücadele ederken zaman zaman zorlandı.
Ekipler, 2 günlük çalışma sonucu kardan kapanan yolu temizleyerek ulaşıma açılmasını sağladı.