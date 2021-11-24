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Erzurum Adliyesi önünde rastgele ateş açan şahıs yakalandı
Duruşmadan çıkan Yusuf Güneş isimli şahıs, belediye, maliye ve tapu müdürlüklerinin bulunduğu bölgede yürürken etrafa rastgele ateş açtı. Güneş, polis ekipleri tarafından kısa sürede yakalandı.
- DHA
- 24.11.2021 - 17:28
- Güncelleme : 24.11.2021 - 17:49
Erzurum Adliye Sarayı’dan, bugün saat 16.00’da bir davaya katıldıktan sonra dışarı çıkan Yusuf Güneş (33), tabancayla rastgele ateş ederek yürümeye başladı.
Hükümet Konağı, Erzurum Büyükşehir Belediyesi, maliye ve tapu müdürlüklerinin bulunduğu bölgede ateş ederek yürüyen Yusuf Güneş, vatandaşları korkuttu.
BELEDİYE BİNASI ÖNÜNDE YAKALANDI
Olay yerine kısa sürede ulaşan polisler, çevreyi abluka altına alarak Yusuf Güneş'i Erzrum Büyükşehir Belediyesi binasının önünde yakaladı.
TERS KELEPÇE İLE ALINDI
Ters kelepçe takılan Güneş, ekip aracıyla Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.
Erzurum Adliyesi önünde rastgele ateş açan şahıs yakalandı VİDEO