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    Erzurum Adliyesi önünde rastgele ateş açan şahıs yakalandı

    Duruşmadan çıkan Yusuf Güneş isimli şahıs, belediye, maliye ve tapu müdürlüklerinin bulunduğu bölgede yürürken etrafa rastgele ateş açtı. Güneş, polis ekipleri tarafından kısa sürede yakalandı.
    • DHA
    • 24.11.2021 - 17:28
    • Güncelleme : 24.11.2021 - 17:49
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    Erzurum Adliyesi önünde rastgele ateş açan şahıs yakalandı

    Erzurum Adliye Sarayı’dan, bugün saat 16.00’da bir davaya katıldıktan sonra dışarı çıkan Yusuf Güneş (33), tabancayla rastgele ateş ederek yürümeye başladı.

    Hükümet Konağı, Erzurum Büyükşehir Belediyesi, maliye ve tapu müdürlüklerinin bulunduğu bölgede ateş ederek yürüyen Yusuf Güneş, vatandaşları korkuttu.

    BELEDİYE BİNASI ÖNÜNDE YAKALANDI

    Olay yerine kısa sürede ulaşan polisler, çevreyi abluka altına alarak Yusuf Güneş'i Erzrum Büyükşehir Belediyesi binasının önünde yakaladı.

    Erzurum Adliyesi önünde rastgele ateş açan şahıs yakalandı #1

    TERS KELEPÇE İLE ALINDI

    Ters kelepçe takılan Güneş, ekip aracıyla Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.

    Erzurum Adliyesi önünde rastgele ateş açan şahıs yakalandı VİDEO

    Erzurum Adliyesi önünde rastgele ateş açan şahıs yakalandı #2

    Erzurum Adliyesi önünde rastgele ateş açan şahıs yakalandı #3

    Erzurum Adliyesi önünde rastgele ateş açan şahıs yakalandı #4

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