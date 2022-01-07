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    Erzurum merkezli 9 ilde FETÖ operasyonu: 14 gözaltı

    FETÖ/PDY'nin askeri mahrem yapılanmasına yönelik düzenlenen operasyonda, 14 kişi gözaltına alındı.
    • DHA
    • 07.01.2022 - 16:04
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    Erzurum merkezli 9 ilde FETÖ operasyonu: 14 gözaltı

    Erzurum İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, FETÖ/PDY'nin askeri mahrem yapılanmasına yönelik yürütülen çalışmalarda 8 astsubay, 5 eski askeri okul öğrencisi ve GATA'dan ihraç edildikten sonra doktor olarak görev yapan 4 kişinin, mahrem imamlar tarafından sabit ve kontörlü hatlardan arandıklarını belirledi.

    9 İLDE EŞ ZAMANLI OPERASYON

    Ekipler, bugün sabah saatlerinde Erzurum merkezli Ankara, İstanbul, Adana, Uşak, Bilecik, Muş, Ağrı ve Amasya'da 17 kişiye yönelik eş zamanlı operasyon düzenledi.

    14 ŞÜPHELİ YAKALANDI

    Operasyonda, şüphelilerden 14’ü yakalanıp, gözaltına alındı. Şüphelilerden 2’sinin yurt dışında olduğu belenirken, 1 kişinin yakalanması için çalışmaların sürdüğü bildirildi.

    Erzurum merkezli 9 ilde FETÖ operasyonu: 14 gözaltı #1


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